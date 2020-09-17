Москва, , 10:37 — REGNUM Эксперты Института развития правового общества выступили с предположением, что до конца 2020 года вследствие сложной ситуации в экономике объем «серых» зарплат вырастет еще на 30%.

«Серая зарплата» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это может произойти вследствие ухудшения ситуации в экономике и роста безработицы, который приводит к тому, что граждане в поисках работы чаще соглашаются на «серые» схемы, полагают сотрудники института.

Сейчас общий объём зарплат, с которых не уплачиваются налоги и взносы, достигает 10 трлн рублей в год, что составляет 12% ВВП, в сфере теневой экономики находятся около 20 миллионов человек, отметили руководители института в разговоре с «Известиями».

Часть опрошенных ИА REGNUM региональных экспертов допускают вероятность роста доли «серых» зарплат, отмечая при этом, что проблема затрагивает в первую очередь малый бизнес и сферу услуг.

В то же время некоторые экономисты отмечают, что поскольку при переводе сотрудников на неполный рабочий день «резали» именно «серую» часть зарплаты, а сейчас экономика начинает восстанавливаться, то предполагать значительный рост доли таких зарплат не следует.

Никто из экспертов, правда, не высказал и предположения, что эта доля начнет сокращаться.

Доля «серых» зарплат в условиях кризиса может расти в малом бизнесе, полагает профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Лякин. Крупным и даже средним предприятиям «дорого и неинтересно» переходить к «серым» схемам, а вот чем хуже дела у малого бизнеса, тем меньше в нём остается «белизны», отметил эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Рост доли «серых» зарплат более чем вероятен, поскольку весной 2020 года реальной поддержки малому и среднему бизнесу в связи с пандемией и ограничениями не оказывалось, и многие субъекты МСП, особенно в сфере услуг, ушли в тень и перешли на «серые» зарплаты, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент кафедры экономической социологии СПбГУ Ольга Никифорова.

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Оценить долю «серых» зарплат в экономике крайне проблематично, но если прибегать к косвенным данным, то, к примеру, на Алтае до 40% работающих граждан имеют именно «серые» и нерегулярные доходы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM основатель барнаульской Школы реальной политики Константин Емешин.

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Доцент Новосибирского государственного университета экономики и управления Юлия Масалова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что многие предприниматели, столкнувшись с ситуацией снижения спроса и введения ограничений, не смогли оперативно отреагировать на этот вызов. Такие работодатели, вероятно, продолжат уводить зарплаты в «серую» зону, однако поскольку экономика начинает восстанавливаться, то предполагать значительного роста доли серых зарплат не стоит, полагает эксперт.

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В свою очередь дагестанский экономист Маир Пашаев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM усомнился в выводах экспертов института: в условиях пандемии занятость снижалась как раз в тех секторах, где и прибегают к «неучтенным выплатам», а при переводе сотрудников на неполный рабочий день им «резали» именно «серую» часть зарплаты.

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