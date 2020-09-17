Оренбург, , 10:37 — REGNUM В Оренбургской области три города (Оренбург, Орск и Медногорск) переходят на оплату тепла только во время отопительного сезона. В ноябре жители получат квитанции с новыми начислениями за октябрь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России – все новости»

В домах, где есть общедомовые приборы учета тепла, сумма платежа будет определяться, исходя из текущего фактического потребления тепловой энергии в октябре 2020 года по счётчику. При отсутствии коллективного счетчика тепла в квитанциях плата за отопление будет начисляться на основании нормативов, утвержденных только на отопительный период. Их величина выше, чем нормативы, установленные для круглогодичной равномерной оплаты, так как они распределяют оплату нормативного потребления тепла не на 12 месяцев, а на семь.

В конце 2020 года население Оренбурга, Орска и Медногорск получит счета с корректировкой. Она коснется жильцов всех многоквартирных домов, являющихся абонентами компании «Т Плюс». При наличии общедомового прибора учета жители получат перерасчет за январь — сентябрь 2020 года по фактическим показаниям прибора учета. А жители домов без счётчиков получат минусовую корректировку, которая приведёт в соответствие начисления за этот год, так как в течение года будут применены две системы расчетов.

Напомним, эксперты в качестве недостатка новой схемы расчета называли финансовую нагрузку на население в холодные месяцы, когда включено отопление в домах. В этот период может значительно увеличиться число оренбуржцев, претендующих на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Добавим, ранее на новую систему оплаты за тепло перешли Бузулук, Бугуруслан, Сорочинск и Абдулино.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье принудительно устанавливают счётчики тепла