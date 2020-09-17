Минеральные Воды, Ставропольский край, , 10:35 — REGNUM Прямое авиасообщение свяжет Минеральные Воды (Ставропольский край) и Воронеж. Регулярные рейсы будут выполняться с 23 сентября авиакомпанией «Азимут» на воздушном судне Sukhoi Superjet 100, сообщается на официальных ресурсах аэропортов двух городов.

Полеты по новому маршруту будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Минвод запланирован на 10:00, обратный рейс из Воронежа на Ставрополье — на 12:30. Время в полете составит 1 час 40 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2020 года аэропорт в Минводах изменил регламент работы в связи с сокращением и отменой рейсов на фоне пандемии коронавируса, однако уже с 1 июня вернулся на прежний круглосуточный режим работы. При этом был открыт новый для воздушной гавани маршрут в Нижний Новгород.