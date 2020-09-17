Волгоград, , 10:37 — REGNUM Интеллектуальную транспортную систему агломераций Волгограда и Волжского создают в Волгоградской области. За три месяца специалистам предстоит разработать масштабный проект, стоимость которого оценили в 297 млн рублей, сообщает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Искусственный интеллект должен ежедневно и круглосуточно обеспечивать равномерную загрузку транспортной сети, уметь прогнозировать развитие дорожной обстановки, иметь возможность изменять интенсивность потоков в местах, не имеющих стратегического значения для состояния дорожного движения в городе. В сутки система будет обрабатывать не менее 70 млн событий, видеоматериалы должны будут храниться не менее трёх месяцев, фотографии — не менее года.

На семи светофорах Волгограда и трёх Волжского предполагается установить посты мониторинга экологических параметров, ещё на четырёх объектах — различные датчики метеорологических параметров. Камеры видеонаблюдения для детектирования ДТП и ЧС расположат на 18 перекрёстках Волгограда и девяти Волжского. Всего под искусственный интеллект «отдадут» 350 автомобильных дорог общей протяжённостью почти 600 км.

В конечной цели это должно повысить уровень безопасности дорожного движения, оптимизировать условия транспортных потоков, добавить комфорт водителям и пассажирам.

Заказчиком проекта выступает Государственное казённое учреждение Волгоградской области «Безопасный регион». Электронный аукцион назначен на 25 сентября. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта и по 5 декабря 2020 года.