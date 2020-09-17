Москва, , 10:31 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda обнародовал цены на модель Octavia четвертого поколения для российского рынка. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Стоимость новинки в России составит от 1 398 000 до 1 700 000 рублей. Новый седан оснащён удлинённым капотом, переработанной решёткой радиатора, новыми бамперами и светодиодной головной оптикой.

Авто собрано на платформе MQB. В России новинка имеет в линейке агрегатов три бензиновых мотора.

Первый — атмосферный двигатель объёмом 1,6 л имеет мощность 110 л. с. Второй — 1,4-литровый турбированный движок производительностью 150 л. с. Третьим агрегатом в гамме моторов идет двухлитровый двигатель максимальной мощностью 190 «лошадей».

Уже в базовом варианте модель комплектуется колесными дисками из лёгкого сплава размером на 16 дюймов, электроподогревом передних сидений и стильным двухспицевым рулевым колесом.

Напомним, за август 2020 года дилеры чешской компании Skoda в РФ продали 9001 автомобиль, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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