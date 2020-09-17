Джакарта, , 10:26 — REGNUM Председатель ассоциации общества индонезийских производителей соли Мохаммад Хасан прогнозирует, что производство соли в Восточной Яве в 2020 году составит около 900 тысяч тонн, сообщает Antara.

«Проблема заключается в дождливой погоде. Производство соли в стране оценивается примерно в 2,1 млн тонн, что меньше по сравнению с 2019 годом, когда производство достигло 2,9 млн тонн», — заявил Мохаммад Хасан в городе Сурабая.

Компании Восточной Явы являются крупнейшими производителями соли в Индонезии. Местный рынок поглощает только 80% соли для общественного потребления. Для промышленных нужд компании и заводы Индонезии отдают предпочтение импортной соли из Австралии и Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Garuda Indonesia открывает новый маршрут полета в регионе Восточная Нуса-Тенггара, а именно рейс Купанг — Лабуан Баджо.

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