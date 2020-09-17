Москва, , 10:25 — REGNUM Планы Минфина РФ рекордно нарастить госдолг и занять 4,5 триллиона рублей заставляют обратить на себя внимание. Госдолг вырастет на 3 триллиона рублей к 2023 году, до 20% ВВП. В абсолютном выражении он вырастет вдвое с 2019 года. Как заявил 17 сентября ИА REGNUM инвестиционный аналитик и финансовый консультант Рами Зайцман, в вопросе заимствований первыми и желательными инвесторами стоят иностранные.

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«Безусловно, в идеале государственным долгом или так называемым кредитованием, а проще говоря, покупкой государственных облигаций, должны быть заинтересованы и иные государства, и иностранные ЦБ, но для российского госдолга — это крайне редкое явление (в отличие от американского), — отметил эксперт. — Минфину приходится искать клиентов среди иностранных корпораций, но заинтересоваться такими заимствованиями могут страны постсоветского пространства, входящие в СНГ группу. Иностранные институциональные клиенты могут интересоваться российским госдолгом, ориентируясь на доход, полученный от Carry Trade. Это может быть обосновано будущим ослаблением рубля. Купонный доход от облигаций Минфина может быть интересен иностранным игрокам в совокупности с ростом курса валют».

Вторым ключевым инвестором в российских ОФЗ, по словам Зайцман, становятся крупные российские компании и корпорации, в том числе с государственным участием. «Интерес к ОФЗ Минфина проявляют, и ВЭБ, и Альфа, местами даже Сбербанк. Подобный интерес подтверждается последними несколькими размещениями ОФЗ Минфином, которые были выкуплены на большую часть именно такими корпорациями. Среднестатистический российский инвестор интересуется ОФЗ Минфина в качестве низкорискового актива. Это первый инструмент после банковского вклада, на который пытаются перевести клиентов, забирающих свой депозит из банка. «Давайте оформим вам ИИС, на который вы купите ОФЗ, ведь эти облигации выпускаются Минфином, а значит гарантированно с ними ничего не станет…» Но в российской истории уже был случай, когда госдолг не был погашен и случился дефолт. Такой риск, в целом, возможен, но шансов крайне мало. В 2020—2022 годах у Минфина будет достаточно резервов для того, чтобы экстренно погасить госдолг даже используя механизм дополнительных заимствований. Речь о возможном дефолте или даже деноминации пока что нет», — резюмировал аналитик.