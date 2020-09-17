Оренбург, , 10:17 — REGNUM Оренбургская область лидирует среди регионов ПФО по показателям прироста приобретенных аграриями минеральных удобрений. В ПФО регион обеспечил максимальный прирост — 13,8 тыс. тонн. Далее следуют Татария (+13 тыс. тонн), Башкирия (+12 тыс. тонн) и Саратовская область (+11 тыс. тонн), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минсельхозе.

По данным ведомства, Оренбуржье перевыполнило план по приобретению минудобрений на 61%. С начала 2020 года сельхозпроизводители купили 63,1 тысячи тонн минеральных удобрений в физическом весе, что вдвое больше, чем в прошлом году.

«Рост приобретения связан с тем, что в 2020 году в Оренбуржье вернулись к субсидированию части затрат на приобретение минеральных удобрений (200 млн рублей). Кроме того, в текущем году погектарная несвязанная поддержка выплачивалась при условии внесения минеральных удобрений», — сказали в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.

Субсидия полагалась тем земледельцам, которые приобрели минудобрения отечественного производства и провели агрохимическое обследование.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье утроили закупку минеральных удобрений

Читайте развитие сюжета: Первый замминистра сельского хозяйства РФ прибыл в Самарскую область