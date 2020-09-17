Москва, , 10:15 — REGNUM Кризис, вызванный пандемией коронавируса, предоставил российскому правительству шанс реформировать экономическую систему, сложившуюся в России, но оно этим шансом не воспользовалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил экономист Александр Бузгалин, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, сообщившегося, что антикризисные меры были действенными и хорошо сработали.

«Заявление до чрезвычайности оптимистическое, — сказал Бузгалин. — И основано оно на оценке некоторых исключительно формальных данных. Реальная ситуация для большинства граждан, особенно беднейших, оказалась очень тяжелой. Был нанесен удар по едва ли не трети занятых в России».

Как подчеркнул Бузгалин, доходы беднейшей части населения сократились почти на треть, а у некоторых и наполовину.

«Что касается поддержки экономики, то, за некоторым исключением (это касается ВПК), проводились самые разнообразные кампании, которые не имели отношения к обеспечению жизненно важного функционирования и развития экономики. Любая кризисная ситуация — это вызов для того, чтобы существенно реформировать экономическую систему, институты, политику и прежде всего глубинные отношения. Ничего похожего сделано не было. Не была создана и база для успешного преодоления кризиса», — сказал Бузгалин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин оценил итоги работы правительства как близкие к катастрофе.