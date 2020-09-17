Ташкент, , 10:15 — REGNUM Госкорпорация «ВЭБ.РФ» и лизинговая компания ООО «Kamaz Asia Leasing» в Ташкенте в рамках бизнес-миссии госкорпорации в Узбекистане подписали кредитный договор по финансированию приобретения автомобильной и специальной техники марки КамАЗ в Узбекистан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Церемония подписания состоялась в присутствии председателя ВЭБ. РФ Игоря Шувалова и генерального директора ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина.

В рамках кредитной сделки предполагается открытие ВЭБ. РФ кредитной линии с лимитом выдачи 12,5 млн евро в целях финансирования приобретения около 250 единиц автомобильной и специальной техники марки КамАЗ, собранной на мощностях компании ООО «UzAutoTRAILER» из узлов и агрегатов российского производства. Техника предназначается для передачи в лизинг узбекским компаниям.

«Для российских экспортеров промышленной и несырьевой продукции Республика Узбекистан на сегодняшний день является ключевым партнером в Центральной Азии. В настоящее время при участии ВЭБ. РФ в республике реализуется девять проектов общей стоимостью 23 млрд рублей, в планах еще более 10 проектов суммарным объемом финансирования до 365 млрд рублей», — отметил в ходе церемонии подписания представитель КамАЗ Даниил Алгульян.

По его словам, деловые связи ПАО «КамАЗ» с Узбекистаном имеют свою многолетнюю историю и «мы надеемся, что с развитием новых проектов это ценное для нас партнёрство обретёт новые грани развития и откроет для обеих сторон новые перспективы».

ООО «Kamaz Asia Leasing» учреждено в Республике Узбекистан в декабре 2019 года и является совместной специализированной лизинговой компанией, учрежденной на паритетных правах АО «Лизинговая компания «КамАЗ» и ООО «UzAutoTRAILER» (Узбекистан).

ООО «UzAutoTRAILER» дочерняя производственная компания АО «Узавтопром», Компания специализируется на производстве грузовой автомобильной и специальной техники, а также доукомплектации навесным оборудованием и прицепами грузовых автомобилей, производимых на иных предприятиях в структуре «Узавтопрома».