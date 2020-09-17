Сеул, , 10:17 — REGNUM Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозируют падение экономики Южной Кореи в 2020 году, сообщает KBS.

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По их мнению, падение южнокорейского ВВП составит 1%. В августе текущего года эксперты прогнозировали падение экономики Южной Кореи на 0,8%.

Известно, что нынешнее снижение связано с тем, что новая вспышка коронавируса оказала отрицательное влияние на экономику.

Эксперты считают, что коронавирус оказал наименьшее влияние на Южную Корею, Германию и Японию, однако темпы восстановления экономики данных стран будет медленным из-за вялой мировой торговли.

Между тем, падение мировой экономики составит 4,5%, что на 1,5% выше по сравнению с августовским прогнозом.