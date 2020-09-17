Москва, , 10:15 — REGNUM По итогам августа 2020 года самым продаваемым японским автомобилем в России стал седан Toyota Camry. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В прошлом месяце обладателями Camry стали 2414 жителей России — на 14,5% меньше, чем год назад.

Вторую строчку в рейтинге самых популярных японских автомобилей на российском авторынке занял Toyota RAV4. Показатель продаж этой модели в августе 2020 года оказался на 25% ниже уровня реализации августа прошлого года. Всего было продано 2338 экземпляров RAV4.

Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai с результатом 1934 проданных кроссоверов. Этот результат продаж оказался на 16% ниже по сравнению с прошлогодним.

Четвертое и пятое места в рейтинге заняли соответственно Mitsubishi Outlander (1841 ед.; — 24%) и Nissan X-Trail (1124 шт.; — 38%).

Напомним, по данным компании «АльфаСтрахования», кроссовер Toyota RAV4 стал самым угоняемым в России автомобилем по итогам весны и лета 2020 года.

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