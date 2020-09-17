Москва, , 09:59 — REGNUM Цены на нефть 16 сентября продолжили мощное ралли, отметив десятидневные максимумы в районе $42,40 за баррель. Эта зона выступила в качестве локальной вершины и заодно послужила плацдармом для разворота после двухдневного роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На утренних торгах в четверг Brent расположилась вблизи уровня 41,50 долларов, лишившись почти половины набранных вчера очков.

Недавнее агрессивное подорожание черного золота обусловлено прежде всего ураганом «Салли», бушующим в Мексиканском заливе, из-за которого добыча в регионе продолжает сокращаться.

Также участников рынка порадовал отчет минэнерго США, отразивший сокращение запасов сырой нефти на 4,4 млн баррелей на прошлой неделе. Упали и запасы бензина, снизившись на 0,4 млн баррелей, тогда как днем ранее оценка API отразила их рост.

Однако добыча подскочила сразу на 900 тыс. баррелей в день, составив 10,9 млн баррелей на фоне возобновления работы платформ после урагана «Лаура», который бушевал в заливе в конце августа.

Впрочем, Brent не удалось развить ралли — после подъема над уровнем $42 на рынок вернулись продавцы, которые сейчас пытаются спустить баррель с небес на землю. Помимо привлекательных уровней для фиксации прибыли в районе довольно сильного сопротивления, откату нефтяных цен способствует повсеместное падение акций в сочетании с укреплением доллара после оглашения итогов заседания ФРС.

Рынки упали несмотря на то, что Центробанк пообещал сохранение низких ставок до конца 2023 года — возможно, инвесторы ждали намеков на дополнительные стимулы и разочаровались, не услышав таковых.

В ближайшей перспективе будет важна дальнейшая динамика доллара, поскольку если американская валюта продолжит дорожать, Brent будет сложно сопротивляться давлению продавцов. При этом медвежьи риски ограничены, пока котировки остаются над уровнем $41», — считает эксперт.

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