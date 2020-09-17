Симферополь, , 09:59 — REGNUM На 21,7% снизился объём пассажиропотока Международного аэропорта «Симферополь» за восемь месяцев 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта 17 сентября.

Аэропорт Симферополь © ИА REGNUM

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Всего аэропорт с 1 января по 31 августа обслужил 2,9 млн пассажиров. Это на 809 тыс. человек, или 21,7%, меньше, чем в 2019 году. Авиатрафик упал на 17,8% — аэропорт принял и отправил на 4780 рейсов меньше, чем годом ранее.

«Сокращение показателей связано с резким падением авиаперевозок из-за COVID-19 весной и в первой половине лета», — уточнили в пресс-службе.

Самыми популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург, однако и здесь трафик упал: из Москвы в Крым и обратно перевезено 1,738 млн человек, это на 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рейсами между Симферополем и Санкт-Петербургом воспользовались 365 тыс. человек, на 23,6% меньше, чем в 2019 году.