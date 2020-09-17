Ростов-на-Дону, , 09:56 — REGNUM В Ростовской области замена лифтов в домах ветеранов Великой Отечественной войны завершится до конца 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Всего в 11 домах, где проживают участники войны, планируется отремонтировать 21 лифт. По поручению губернатора в текущем году мы завершим реализацию данной программы в полном объёме», — пояснил заместитель главы ведомства Дмитрий Беликов.

Всего на Дону в течение 2020 года должно быть отремонтировано 273 подъёмника в 110 многоквартирных домах. На эти цели направлено 520,5 млн рублей.