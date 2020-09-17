Москва, , 09:56 — REGNUM Сегодня, 17 сентября, на рубль могут оказать понижающее воздействие итоги прошедшего накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка США, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«На нём проявилось противоречие позиций между членами ФРС по поводу длительного сохранения низких процентных ставок. Это воспринято рынком как сигнал о возможном в будущем ослаблении денежного стимулирования.

В результате снижаются зависящие от него рисковые активы — фондовые индексы, цены ресурсов, валюты стран — экспортёров сырья. Нефть марки Brent подешевела с $42,40 до $41,60 за баррель. И наоборот, укрепляется доллар на валютном рынке.

С другой стороны, поддержку рублю оказывает продолжающийся налоговый период продаж валюты экспортёрами.

Ещё одним фактором для этого выступает ожидание решения ЦБ России по ключевой ставке 17 сентября. Вероятна приостановка цикла её снижения и сохранение на текущем уровне 4,25%.

В результате есть вероятность некоторого ослабления рубля в течение дня 16 сентября, но сохранения его курса в текущем диапазоне 74,50−75,60 руб./доллар», — считает эксперт.

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