Симферополь, , 09:48 — REGNUM Власти Крыма приступили к работе по определению подрядчика строительства канализационных очистных сооружений в поселке Коктебель, сам объект планируется построить до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

«Уже завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы, подготовлен комплект документации по согласованию подрядчика», — сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

Как пояснил Храмов, на данный момент получен договор на проведение государственной экспертизы инженерных изысканий, также начата загрузка проектной документации на государственную экологическую экспертизу. После получения положительного заключения госэкспертизы (запланировано на декабрь 2020 года) будет определен подрядчик и начнутся собственно строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2022 года.

В Федеральную целевую программу «Развитие Крыма и Севастополя» включено строительство 13 современных канализационных очистных сооружений на Южном берегу Крыма. Реализация проектов позволит получать очищенную воду и сбрасывать её по глубоководным выпускам.