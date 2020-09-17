Москва, 17 сентября 2020, 09:41 — REGNUM Правительство РФ не сумело ни добиться экономического роста, ни избежать спада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что во время пандемии антикризисные меры были действенными и хорошо сработали, что позволило избежать стрессовой ситуации на рынке труда
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин сказал, что словам министра финансов России Антона Силуанова о том, что на российском рынке труда удалось избежать стрессовой ситуации, можно только аплодировать.