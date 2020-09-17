Москва, , 09:41 — REGNUM Правительство РФ не сумело ни добиться экономического роста, ни избежать спада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что во время пандемии антикризисные меры были действенными и хорошо сработали, что позволило избежать стрессовой ситуации на рынке труда

«Силуанов бухгалтер. Может быть, в его устах фраза «успешная политика» подразумевает, что народ не вывалил на улицу? Экономического роста добиться не получается, избежать спада тоже. Как оценить итоги антикризисных мер правительства? — сказал Хазин. — Довольно много семей, которые должны были получить как малоимущие какие-то льготы из бюджета, не могут их получить, потому что чиновники им посчитали жилищные субсидии и все остальные выплаты как доходы и пришли к выводу, что они не являются малоимущими. Это что? Даже без оценки экономических последствий работы правительства России становится ясно, что мы были близки к катастрофе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин сказал, что словам министра финансов России Антона Силуанова о том, что на российском рынке труда удалось избежать стрессовой ситуации, можно только аплодировать.