Москва, , 09:45 — REGNUM Влияние годовых финансовых результатов банков Белоруссии на кредитоспособность связанных с ними российских финансовых компаний будет ограниченным. Такой прогноз дан в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), распространенном 17 сентября.

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Эксперты АКРА отметили, что ситуация в Белоруссии существенно не отразится на банках РФ, связанных с белорусскими банками. При поддержке российских структур белорусские банки пройдут нестабильный период, избежав существенного увеличения риска неплатежеспособности.

«При этом финансовые результаты банков Республики Беларусь по итогам 2020 года окажут ограниченное влияние на оценку кредитоспособности связанных с ними российских финансовых институтов», — полагают в АКРА.

Российские финансовые компании защищены от связанных с Белоруссией рисков низким объёмом операций, при этом они могут поддерживать свои дочерние организации без существенного ущерба для себя.