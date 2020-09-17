Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он не готов подписаться под сделкой, в рамках которой компания Oracle выкупит американский сегмент китайской социальной сети TikTok.

«Нет, я ни под чем не готов подписаться, я не видел сделки. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая», — заявил Трамп.

Глава Белого дома также выразил удивление, что не существует юридических механизмов, которые позволили бы американскому министерству финансов получить часть средств от продажи.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее президент СШАДональд Трампзаявил о намерениях запретить использование социальной сети TikTok на территории Соединённых Штатов из-за якобы угрозы национальной безопасности. Он добавил, что соцсеть продолжит работать, если американский сегмент будет выкуплен компанией из США.

Читайте также: ByteDance готова передать программный код TikTok компании Oracle — WSJ

Читайте развитие сюжета: Twitch извинился за распространение стереотипов про латиноамериканцев