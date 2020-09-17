Уфа, , 09:18 — REGNUM Программу поддержки работников сельских учреждений культуры планируют запустить в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки в Кигинский район, 16 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ходе поездки в район в селе Нижние Киги Радий Хабиров ознакомился с работой сельского Дома культуры, построенного в прошлом году в рамках реализации национального проекта. Сейчас в нем работает библиотека, школа искусств, музей и зрительный зал. Здесь в различных кружках и коллективах занимаются свыше 170 человек. Люди приезжают и из соседних деревень.

Глава региона отметил, что в Башкирии работают программы поддержки сельских врачей и тренеров. Как только будут накоплены силы, в республике будет запущен второй этап поддержки, теперь уже для работников сельских учреждений культуры.

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