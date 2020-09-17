Барнаул, , 09:11 — REGNUM Комплекс федеральных и региональных мер государственной поддержки субъектов предпринимательства, принятых для сохранения экономической устойчивости малых и средних предприятий в период пандемии SARS-CoV-2, активно востребован предпринимателями Алтайского края. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

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По словам чиновников, наиболее высоким спросом пользовались субсидии на неотложные нужды и выплату заработной платы. Полученные пострадавшими компаниями 1,2 млрд. рублей позволили обеспечить заработной платой практически 50 тыс. работников.

Ещё одной востребованной помощью стали кредиты под 2% годовых на возобновление деятельности (на заработную плату) с возможностью последующего списания и сумм кредитов, и процентов по ним.

«Особенностью данной меры поддержки стало, то, что для малых и микропредприятий при рассмотрении возможности предоставления кредитной поддержки учитывался не только основной ОКВЭД, но и дополнительный, что позволило значительно расширить перечень потенциальных получателей. В крае выдано более 3,1 тыс. кредитов на сумму 5,7 млрд. рублей», — пояснили в управлении по развитию предпринимательства.

Централизовано, через обращение в налоговую службу, выплачиваются субсидии на дезинфекционные и профилактические мероприятия предпринимателям, осуществляющим работу по целому ряду направлений, предполагающих контактирование с людьми. Уже предоставлено более 2 тыс. субсидий на сумму более 87,6 млн. рублей.

Также малый и средний бизнес края активно обращается за получением льготных земных средств и финансовыми гарантиями. С начала года Алтайским фондом микрозаймов выдано 290 кредитов на сумму 559,3 млн. рублей, предоставлена отсрочка по 98 договорам с объемом высвобожденных средств 94,7 млн. рублей.

Капитализация фонда превысила 1 млрд. рублей, что позволяет обеспечивать максимальную потребность субъектов малого бизнеса в льготных заемных средствах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса спровоцировала мировой экономический кризис. В России весь апрель и май были объявлены нерабочими, регионы ушли в самоизоляцию, многие предприятия закрылись. Президент России Владимир Путин и правительство реализуют несколько пакетов мер поддержки гражданам, бизнесу экономике в целом.