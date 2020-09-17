Томск, , 09:07 — REGNUM Аграрии в Томской области к настоящему времени убрали почти 40% картофельных полей. Всего с 602 га выкопано 11,9 тыс. тонн картофеля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, средняя урожайность (198,3 ц/га) здесь самая высокая среди сибирских регионов.

При этом в хозяйстве «Колпаков», где убрали уже половину полей, средняя урожайность достигает 205 ц/га. По словам руководителя хозяйства Дениса Колпакова, они производят до 300 тонн семян отечественной элиты.

«К моменту полной реализации программы по картофелю планируем увеличить объем семенного картофеля до 1000 тонн», — отметил он.

Добавим, что по урожайности картофеля следом за Томском идут Новосибирская и Иркутская области.

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