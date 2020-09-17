Калуга, , 09:09 — REGNUM 150 новых инвестиционных проектов на более 400 миллиардов рублей планируется реализовать в Калужской области в ближайшие годы. Будет создано почти 10 тысяч новых рабочих мест. Об этом заявил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев на церемонии вступления в должность губернатора Владислава Шапши 16 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам полпреда, важно эти и другие планы реализовывать в полном объеме, не снижая темпов. Ведь впереди у новой команды губернатора ещё больше важных и сложных задач. В первую очередь, это дальнейшее развитие области, выполнение указов президента России по достижению целей национального развития и реализации национальных проектов. В числе ключевых задач дальнейшего развития области Игорь Щёголев назвал обеспечение устойчивого роста численности населения, укрепление института семьи, решение жилищных проблем граждан.

В настоящее время в калужском регионе создано 12 индустриальных парков общей площадью 7700 гектаров. Четыре наиболее крупных: «Грабцево», «Ворсино», «Росва» и «Калуга-Юг» сертифицированы Минпромторгом России. На их территории построено 75 из 116 новых предприятий. Локализованные производства перечислили в бюджеты всех уровней порядка 300 млрд. рублей налогов. На 92% заполнены обе площадки особой экономической зоны Калуга». В 2020 году, несмотря на ограничения, вызванные пандемией новой коронавирусной инфекцией в Калужской области ожидается прирост инвестиций в основной капитал на уровне 18%.

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