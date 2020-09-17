Махачкала, , 09:00 — REGNUM Объем «серых» зарплат в условиях пандемии COVID-19 не может расти в силу различных причин. Одна из них — снижение занятости в секторах экономики, в которых прибегают к неучтенным выплатам, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM экономист из Дагестана Маир Пашаев.

Деньги в конверте Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ранее эксперты Института развития правового общества, бизнес-объединений «Опора России» и «Деловая Россия» предположили, что на фоне роста безработицы и конкуренции за рабочее место объем «серых» зарплат в стране до конца 2020 года вырастет на 30%. Расчеты велись на основе открытых данных ведомств и государственных служб, а также отзывов о работодателях в интернете.

«Что объем «серых» зарплат в ситуации пандемии вырастет на треть — допущение не совсем верное. Во-первых, экономика на понижательном тренде, а доля «серых» зарплат растет с ростом экономики. Во-вторых, происходит снижение занятости, прежде всего в предпринимательском сегменте экономики, где в основном и практикуются неучтенные выплаты», — считает Пашаев.

Кроме того, по словам экономиста, одновременно наблюдается снижение уровня заработной платы в связи с переводом сотрудников на дистанционную работу или неполный рабочий день. При этом, как отметил собеседник, «режут» именно неучтенную часть зарплаты. По этим причинам объем «серых» зарплат увеличиваться не может, уверен Пашаев.

«Что касается конкретно Дагестана, то объем «серых» зарплат тоже не может вырасти — в республике он и так на высоком уровне: в негосударственной сфере порядка 40−50%, в государственной, конечно, существенно ниже», — отметил экономист.

Эксперт считает, что для улучшения ситуации с «теневой» занятостью необходимо принять целый комплекс мер в системе региональной экономической политики. В частности, нужно стимулировать легальный частный бизнес и промышленность с высокой долей «прозрачных» зарплат.

Пашаев также считает рациональным не допускать к участию в тендерах на закупки и строительство «предприятия без истории, без сотрудников», проверять участников аукционов на уплату налогов за последние годы. Аналогичным образом эксперт предлагает действовать при предоставлении различных форм господдержки, субсидий, кредитов, а также земельных участков.

«Еще один эффективный способ — вовлекать предприятия в различные организационные формы ассоциаций, коопераций, кластеров и тем самым повышать прозрачность хозяйственной деятельности. Ну и способ традиционный — снижение налоговой нагрузки», — заключил собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Дагестана Владимир Васильев с момента прихода к власти в республике осенью 2017 года назвал борьбу с «теневой» экономикой одним из приоритетных направлений своей работы. Руководитель региона неоднократно обращался к бизнес-сообществу с требованием вести деятельность в правовом поле: оформлять с сотрудниками трудовые договоры и платить в бюджет положенные налоги.