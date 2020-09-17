Москва, , 08:15 — REGNUM Цена на нефть марки Brent 16 сентября выросла на 4,11%, до $42,28 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказали сообщения о том, что американские законодатели, возможно, нашли путь к соглашению по новому пакету мер поддержки экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также нефть поддержали ураган «Салли» и отличная статистика в Китае, которая была опубликована 15 сентября.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти за неделю на 11 сентября, сократились на 4,389 млн баррелей (прогноз был +1,27 млн), запасы бензина — на 381 тыс. (прогноз — 160 тыс.).

Запасы дистиллятов увеличились на 3,461 млн против прогноза +600 тыс. Добыча нефти выросла на 900 тыс., до 10,9 млн баррелей.

Сегодня, 17 сентября, на торгах в Азии Brent стоит $41,76 (-1,23%). Цена корректируется на фоне роста доллара, который начал наступать по всем фронтам после заседания Комитета открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC).

Также давление на нефтяной рынок создают фьючерсы на американские индексы, которые снизились примерно на 1%.

Скорее всего, перед новым ростом цена опустится к уровню $41,25. Рост котировок выше $42,50 открывает покупатели дорогу к уровню $44,25.

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