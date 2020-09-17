Уфа, , 08:14 — REGNUM Завод по производству дорожных красок может появиться в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба корпорации развития Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопрос реализации данного проекта на территории особой экономической зоны «Алга» был рассмотрен на совещании корпорации развития республики и инициатора проекта ООО «Вектор».

Отмечается, что оренбургский инвестор оказывает комплексные услуги по строительству, обустройству, а также ремонту и содержанию дорог. На реализацию данного проекта потребуется порядка 500 млн рублей. Будет создано более 40 новых рабочих мест.

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