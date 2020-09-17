Сеул, , 07:47 — REGNUM Kia Motors из-за вспышки коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 временно остановила конвейеры двух своих заводов в Южной Корее. Об этом со ссылкой на представителя компании 17 сентября сообщает агентство Yonhap.

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Производственные предприятия, расположенные в городе Кванмён к югу от Сеула, были закрыты после выявления на них восьми заразившихся работников. В связи с тем, что они работали на сборочном конвейере, все шесть тысяч сотрудников были отправлены по домам, а на предприятиях началась дезинфекция.

По словам представителя Kia Motors, решение о возобновлении работы заводов будет приниматься после консультаций с представителями карантинных органов.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в первой половине 2020 года в Южной Корее зафиксировали самые низкие объёмы производства автомобилей за последние 11 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская компания Kia начнёт в ноябре 2020 года выпуск новых моделей Seltos и К5 в Узбекистане.

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