Москва, , 07:26 — REGNUM Командировочные расходы в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России в 2019 году составили 14,7 млн рублей и более чем в два раза превысили заявленный необходимый уровень, сообщили в Счётной палате РФ по итогам проведённой проверки.

«В ФАС России отсутствуют документы, регламентирующие нормирование командировочных расходов, командировочные расходы составили 211% (или 14,7399 млн рублей) от установленного значения на 2019 год в сумме 7 млн рублей», — говорится в заключении надзорного ведомства.

Кроме того, аудиторы выявили в ФАС отсутствие определённого порядка, в соответствии с которым пересчитывался курс иностранной валюты в валюту РФ при выплате подотчетным лицам, а также плана командирования должностных лиц центрального аппарата.

Ранее в Счётной палате сообщили о 45 нарушениях в Министерстве труда и социальной защиты России, которые привели к суммарному ущербу в 836,4 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Счётная палата выявила нарушения на 836 млн рублей у Минтруда РФ