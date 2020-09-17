Улан-Удэ, , 07:24 — REGNUM Депутаты городского совета Улан-Удэ утвердили проект о повышении цен за проезд в общественном транспорте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Бурятии, стоимость проезда в автобусах вырастет с 20 до 24 рублей, в трамваях — с 15 до 18.

«Проезд на маршрутах, работающих в экспрессном и полуэкспрессном режимах движения, это автобусы №№ 134, 135, будет стоить 28 рублей», — добавили в мэрии.

Отмечается, что в последний раз тарифы пересматривались четыре года назад, в 2016 году. За это время, по словам и. о. председателя комитета экономического развития и туризма администрации Игоря Елбаскина, цены на топливо, запчасти и электричество выросли в два раза.

Решение депутатов вступит в силу с 25 сентября. При этом они призвали мэра города Игоря Шутенкова рассмотреть вопрос о льготных проездных билетах для горожан.

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