Оренбург, , 07:21 — REGNUM Жилой фонд Оренбурга на 99% готов к зиме. Не получили паспорта готовности к отопительному периоду 2020 — 2021 годов две управляющие компании и одно ТСЖ (ООО «Эко Дом», ООО «УК «Эксперт» и ТСЖ-39). Материалы направлены в городскую прокуратуру для принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба мэрии.

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На 16 сентября гидравлические испытания проведены в 3 138 домах, что составляет 99% от общего количества многоквартирных домов. Паспорта готовности получили 207 обслуживающих компаний.

Объекты социльной и культурной сферы полностью подготовлены к зиме. Также на 100% оценивается гготовность ресурсоснабжающих организаций: котельных, центральных тепловых пунктов, объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

В настоящее время администрация Оренбурга подготавливает проект постановления о начале отопительного сезона. Документ будет завизирован градоначальником, когда среднесуточная температура воздуха на улице будет сохраняться в течение пяти дней в пределах +8 градусов по Цельсию.