Москва, , 07:03 — REGNUM Разработка гражданского лайнера Sukhoi SuperJet New обойдётся госкорпорации «Ростех» в 120−130 млрд рублей, передают 17 сентября «Ведомости» со ссылкой на осведомлённые источники.

Новый самолёт станет «импортозамещенной» версией ближнемагистрального самолёта Sukhoi SuperJet 100. Он будет оснащаться российским двигателем ПД-8 и получит десятки отечественных компонентов и систем.

«В рамках проекта SSJ New разрабатываются российские системы и двигатель нового поколения», — объяснил собеседник издания из Минпромторга РФ.

Отмечается, что половина запланированных расходов будет направлена на создание именно двигателя. Большую часть средств разработчики лайнера планируют получить из бюджета, оставшееся финансирование компании возьмут на себя.

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