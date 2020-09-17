Москва, , 07:00 — REGNUM Министерству обороны России отказали в удовлетворении требований на сумму свыше 38 млн рублей. Ответчиком в споре выступало ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Решение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Спор тянулся почти год и завершился отказом в удовлетворении исковых требований. Решение судьи Моисеевой в течение месяца может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Сумма требований составляла 38 535 975 рублей.

Помимо этого дела у сторон есть как минимум один финансовый спор, который до конца арбитражем не рассмотрен. Претензии министерства рассмотрят 1 октября. В деле речь идёт о взыскании неустойки в размере 1 438 004,31 рубля.

Также 30 сентября 2020 года суд рассмотрит иск Минпромторга РФ к ОАК о взыскании 59 310 533 рублей 33 копеек.