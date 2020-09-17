Москва, , 06:42 — REGNUM Арбитраж Москвы прекратил производство по репутационному иску госкорпорации «Росатом», которая потребовала взыскания 1 млн рублей за попранную деловую репутацию. Иск к «Экозащите» был отозван самим заявителем, но причина не объясняется, передаёт ИА REGNUM.

Заявителю также вернут из дохода федерального бюджета государственную пошлину в размере 24,5 тыс. рублей.

Напомним, госкорпорация требовала с общественной организации возмещения убытков в виде репутационного ущерба. Ответчиком выступала московская организация, работающая в сфере защиты прав граждан в области охраны окружающей природной среди и экологии с 2011 года.

Истец является крупнейшим в РФ производителем электроэнергии. Его мощности обеспечивают свыше 19% энергопотребностей потребителей.