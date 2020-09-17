Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Объем вложений РФ в государственные ценные бумаги США остался неизменным в июле по сравнению с июнем и составил $5,87 млрд, сообщает американский минфин.

Изменился лишь состав вложений. Так, доля вклада в долгосрочные облигации увеличилась до $3,17 млрд вместо $2,87 млрд, а краткосрочных — $2,7 млрд вместо $3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно, что размер вложений РФ в американские государственные облигации снизился с $6,85 млрд до $5,39 млрд в мае 2020 года по сравнению с апрелем.

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