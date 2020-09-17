Пекин, , 05:54 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты достиг своего 16-месячного максимума по отношению к доллару США, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Курс китайской валюты прибавил 150 базисных пунктов, достигнув отметки 6,7675 юаня за доллар США, что является самым сильным показателем с 9 мая 2019 года, сообщили в Китайской системе торговли иностранной валютой.

На спотовом валютном рынке Китая юаню разрешено расти или падать на 2% относительно центрального паритетного курса каждый торговый день.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенном значении цен, предлагаемых маркет-мейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.

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