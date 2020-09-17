Гуанчжоу, Китай, , 05:35 — REGNUM Объем внешней торговли китайской провинции Гуандун на юге страны вырос на 3,5% в годовом исчислении, достигнув 635,25 млрд юаней (около $96,5 млрд) за август, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

По данным таможни города Гуанчжоу, экспорт региона в августе составил 419,53 млрд юаней, что ан 7,8% в годовом исчислении больше, в то время как импорт достиг 233,72 млрд юаней, что, в свою очередь на 3,4% ниже в годовом исчислении.

В августе общий объем импорта и экспорта с ключевыми торговыми партнерами Гуандуна — странами АСЕАН и США вырос на 9,9% и 23,4% соответственно.

Экспорт интегральных схем регионом вырос на 26,6% за август относительно аналогичного месяца годом ранее, в то время как экспорт текстильной продукции, включая лицевые маски и медицинское оборудование, а фармацевтической продукции также продолжил расти.

За указанный период импорт компьютеров и компьютерных компонентов вырос ан 14,4%, в то время как импорт домашней утвари вырос на 28,3%.