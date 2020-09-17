Ханчжоу, Китай, , 05:28 — REGNUM Объем розничной онлайн-торговли китайской провинции Чжэцзян на востоке страны превысил 1,2 трлн юаней (около $177 млрд) за первые восемь месяцев года, что на 11,4% больше в годовом исчислении, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

По данным провинциального департамента коммерции Чжэцзяна, объем розничного трансграничного онлайн-экспорта достиг 57,7 млрд юаней в период с января по август, что на 21,9% больше в годовом исчислении.

Жители провинции потратили 624,6 млрд юаней, приобретая товары в онлайн-магазинах за указанный период, что на 8,7% больше в годовом исчислении.

Одежда, обувь и сумки, украшения для дома и цифровая продукция категории 3C (компьютеры, связь и потребительская электроника) заняли первые три категории по объемам онлайн-продаж, достигнув показателей 28,7%, 20,5% и 15,6% соответственно.