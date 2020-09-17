Пекин, , 04:50 — REGNUM Регулятор в сфере гражданской авиации Китая анонсировал ряд изменений в политику управления внутренними авиалиниями с целью ускорения восстановления отрасли после эпидемии, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Китай снимет ограничения, а максимальное количество рейсов в неделю, чтобы позволить авиакомпаниям иметь большую гибкость в управлении рейсами в аэропортах Пекина, Шанхая, Гуанчжоу среди прочих самых загруженных аэропортов страны, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая.

На время смягчения правил, регулятор определил ряд детальных руководств по осуществлению новой политики в соответствии с рыночной конкуренцией. В то же самое время регулятор облегчил ограничения для региональных авиаперевозчиков в аэропортах Пекина, Шанхая и Гуанчжоу.

Китайская гражданская авиационная отрасль продолжала демонстрировать постепенное восстановление в августе, после улучшения рада ключевых показателей по сравнению с предыдущим месяцем.

В прошлом месяце авиакомпании перевезли в общей сложности 45,5 млн пассажиров, что на 25,6? меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Спад, при этом, оказался на 8,5 процентных пункта медленней, чем в июле. На внутреннем рынке наблюдалось ускоренное восстановление. Было совершено 45,35 млн пассажирских поездок, что является самым высоким месячным объемом в этом году.