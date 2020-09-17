Пекин, , 04:42 — REGNUM Ожидается, что экономический рост Китая достигнет «очевидного ускорения» за третий квартал текущего года, если момент восстановления экономики продлится в сентябре, сообщил пресс-секретарь Национального бюро статистики КНР Фу Линхуэй, передает 15 сентября агентство Синьхуа.

По словам Фу, произнесенным им на пресс-конференции, промышленное производство и производство услуг значительно улучшилось в третьем квартале года относительно второго квартала.

«Если этот момент сохранится в сентябре, экономический рост очевидно ускорится в третьем квартале», — заявил Фу.

Промышленное производство Китая с добавленной стоимостью, которое является важным экономическим индикатором, выросло на 5,6% в годовом исчислении за август, ускорившись с 4,8% роста в июле, сообщили в бюро.

Индекс производства услуг вырос на 4% в годовом исчислении за август с 3,5% роста в июле. ВВП страны вырос на 3,2% в годовом исчислении за второй квартал против 6,8% падения в первом квартале.