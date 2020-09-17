Кемерово, , 04:26 — REGNUM Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Кемеровской области из федерального бюджета дополнительные средства на переселение из аварийного жилья. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Ещё в апреле мы направили заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ для выделения дополнительных средств на программу переселения из аварийного жилья в Кузбассе, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Увеличение финансирования ускорит реализацию программы примерно на год».Согласно распоряжению правительства РФ, на 2020−2021 годы регион получит дополнительно 2 млрд 106,7 млн рублей. Всего на расселение аварийного жилья Кузбассу будет выделено 3 млрд 621,6 млн рублей.