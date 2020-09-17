Париж, , 03:15 — REGNUM Мировая экономика к концу 2021 года потеряет из-за распространения коронавируса до $7 трлн. Такой прогноз сделал в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет 16 сентября газета Les Echos.

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«К концу 2021 года мировой ВВП потеряет $7 трлн. Это серьезное потрясение», — сообщила изданию главный экономист организации Лоранс Бун.

Она добавила, что в следующем году мировая экономика не будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозировалось ранее, а странам «придётся жить с коронавирусом еще много месяцев».

Ранее ОЭСР выпустила отчёт, в котором спрогнозировала снижение мирового ВВП в 2020 году на 4,5%, а не 6% при позитивном развитии ситуации, связанной с распространением коронавируса.

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