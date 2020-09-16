Екатеринбург, , 22:44 — REGNUM Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдёт в Екатеринбурге в июле 2021 года. Об этом сообщила на онлайн-конференции и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Ожидается, что «Иннопром» пройдёт с 6 по 9 июля 2021 года.

Выставка входит в «большую тройку» главных мероприятий Свердловской области вместе с форумом высотного строительства 100+ и выставкой Hi-Tech Building, добавила чиновница. Они пройдут 20−22 октября и 23−30 октября 2020 года соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году «Иннопром» прошёл в режиме онлайн из-за пандемии COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Потенциал Свердловской области представлен на INNOPROM ONLINE