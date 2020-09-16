Нью-Йорк, США, , 22:11 — REGNUM Фондовый рынок США достаточно сдержанно отреагировал на заявление Федрезерва 16 сентября о сохранении низкой базовой ставки и улучшении прогноза для американской экономики.

Несмотря на то, что в целом решение сессии ФРС США соответствовало ожиданиям инвесторов, только два из трех основных индексов Уолл-стрит находятся в «зеленой зоне».

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 255,98 пункта (0,91%), до 28 251,58 пункта, индекс S&P 500 вырос на 7,22 пункта (0,21%), до 3408,42 пункта, индекс Nasdaq снизился на 48,20 пункта (0,43%), до 11 142,12 пункта.

Читайте также: ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0−0,25% годовых