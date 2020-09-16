Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Федеральная резервная система США по итогам заседания 16 сентября сохранила базовую процентную ставку на уровне 0−0,25% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе американского финансового регулятора.

Решение ФРС о сохранении ставки на прежнем уровне совпало с прогнозами большинства аналитиков.

В распространённом комментарии отмечается, что регулятор будет поддерживать ставку в этом диапазоне «до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а инфляция — целевого уровня в 2%».

Отметим, что ФРС уже в четвертый раз сохраняет базовую ставку после того, как в марте текущего года дважды внепланово снизил её до 0−0,25% годовых.