Москва, , 20:57 — REGNUM Средняя стоимость пачки сигарет в России в 2021 году вырастет на 20 рублей в связи с повышением акциза и составит 140 рублей за пачку. Об этом 16 сентября сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

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По его словам, правительство на сегодняшнем заседании одобрило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение ставки акциза на сигареты на 20% со следующего года.

«Это будет стоить порядка 20 рублей к пачке, если смотреть стоимость сигарет в размере примерно 120 рублей», — сказал глава Минфина.

В правительстве рассчитывают, что данная мера принесет в бюджет дополнительно 70 млрд рублей доходов, отметил он.

Силуанов добавил, что одновременно с повышением акциза планируется улучшать администрирование табачного рынка и принять комплекс мер по повышению ответственности его участников.