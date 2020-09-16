Милан, Италия, , 20:19 — REGNUM В третьем квартале 2020 года ВВП Италии снизится на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, с таким прогнозом выступили в среду, 16 сентября, в национальной бизнес-ассоциации Confcommercio.

Эксперты отметили, что восстановление итальянской экономики продолжается: по итогам второго квартала снижение ВВП достигало 17,7%.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.