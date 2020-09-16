Рим, , 20:16 — REGNUM Правительство Италии намерено установить в стране минимальный уровень зарплат, следует из финансового плана правительства, направленного на рассмотрение в обе палаты парламента страны в среду, 16 сентября.

На каком уровне должен быть установлен этот минимум, не уточняется. В документе сказано, что цель такой меры — забота «о достоинстве наименее защищенных работников».

16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в Европарламенте призвала установить минимальный уровень заработной платы во всем ЕС. В Италии с таким предложениями ранее выступали лидеры «Движения 5 звезд» — популистской партии, которая входит в правящую коалицию.