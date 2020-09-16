Рим, , 19:59 — REGNUM Власти Италии, получив кредитные и иные «коронавирусные» средства от ЕС, будут вынуждены сокращать расходные статьи бюджета, сказано в финансовом плане правительства, направленном на рассмотрение в обе палаты парламента в среду, 16 сентября.

В противном случае будет расти дефицит и уровень долга, полагают министры. Единственная альтернатива — рост доходной части бюджета, сказано в документе.

Оппозиционеры выразили свое недоумение таким подходом: они отмечают, что правительство намерено одновременно брать у ЕС в долг под проценты, пусть и небольшие, и сокращать расходы.

Из «коронавирусных» фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.