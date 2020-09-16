Нью-Йорк, США, , 19:57 — REGNUM Цена на американскую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в среду, 16 сентября, поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:07 мск стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в октябре выросла на 4,55% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигала $40,02 за баррель.

В последний раз нефть данной марки стоила больше $40 за баррель 4 сентября текущего года.

Ранее сегодня цена на североморскую нефтяную смесь Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября.

Росту нефтяных котировок способствует публикация данных о резком сокращении запасов нефти в Соединённых Штатах.